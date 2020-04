Fahrradreisen des KSB Unna finden weiterhin statt

Auch im Angesicht der aktuellen Corona-Situation hält der KreisSportBund Unna (KSB Unna) seine Fahrradreiseplanungen noch aufrecht.

Bis auf eine Tour nach Kreta sind die Touren erst ab Ende Mai geplant und noch nicht storniert. Grundsätzlich bietet der KSB Unna unter dem Leitziel „Sport für ALLE“ Maßnahmen und Projekte im Breiten- und Gesundheitssport an. Seit einigen Jahren werden diese durch Fahrradreisen für Jung und Alt ergänzt. Es werden verschiedene Radreisen in jährlich wechselnden Regionen angeboten. In diesem Jahr bietet der KSB Unna unter Vorbehalt und der Beobachtung aktueller Entwicklungen eine Auswahl von drei Reisen in Deutschland, Belgien und auf Kreta an. Nähere Informationen zu den Radreisen gibt es auf der Homepage: www.kreissportbund-unna.de/freizeiten oder im Servicebüro unter Tel. 02303/ 27 – 13 24.