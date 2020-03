Indiaca: Die DM-Tickets sind alle gebucht

Auch wenn Corona bedingt die letzten Spieltage im Mixed und bei der weiblichen Jugend ausgefallen sind, steht bereits fest, dass sich alle Mannschaften des CVJM Kamen für die jeweiligen Deutschen Meisterschaften qualifiziert haben: entweder über den Liga-Betrieb oder über die Westfalenmeisterschaften in Dülmen.

In Dülmen trat zunächst die männliche Jugend 15 bis 18 Jahre an. Im Spiel um die Westfalenmeisterschaft unterlagen die Kamener und qualifizierten sich als Zweiter für die Jugend-DM, die Anfang Juni in Haltern stattfinden soll. Ihren 18. Titel in Folge sicherten sich die Herren 35+, die in der Endrunde jeweils glatt gegen Pivitsheide und Hausdülmen gewinnen konnten. Auch die Mixed 35+ wurde mit einem Sieg gegen Hausdülmen Westfalenmeister. Zum Endspiel der Damen 35+ gegen Hausdülmen konnte Kamen verletzungsbedingt nicht antreten.

Die Mixed 15 bis 18 beendete die Saison in der Oberliga nach Siegen gegen Betzdorf und Pivitsheide auf dem 1. Platz. In der Liga der weiblichen Jugend 15 bis 18 wurde der letzte Spieltag abgesagt. Ob dieser Spieltag noch nachgeholt wird, steht derzeit nicht fest. Dennoch ist den Kamener Mädels die Qualifikation für die Jugend-DM bereits sicher.

In der Oberliga der Herren blieb der CVJM Kamen ohne Punktverlust und sicherte sich den Titel vor dem CVJM Pivitsheide und der stark aufspielenden zweiten Kamener Mannschaft.Am letzten Spieltag in der Oberliga der Damen musste die erste Kamener Mannschaft gleich viermal gegen Hausdülmen antreten. Neben den Nachholspielen gegen Hausdülmen 2 und Hausdülmen 1 fanden zudem die regulären Begegnungen gegen Hausdülmen 3 und Hausdülmen 1 statt. Am Ende konnten alle vier Spiele gewonnen und Hausdülmen 1 damit noch von der Tabellenspitze verdrängt werden. Zum dritten Mal in Folge sind damit auch die Damen Westfalenmeister. Kamen 2 zeigte zum Abschluss eine gute Leistung und beendet die Saison auf Platz 6.

Der letzte Spieltag im Mixed konnte nicht stattfinden. Hier steht Kamen in der Tabelle hinter dem CVJM Pivitsheide, kann aber mit einem Sieg im letzten Spiel noch an den Ostwestfalen vorbeiziehen. So oder so ist die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften, die Mitte Mai für die AK 19+ in Lage stattfinden sollen, bereits jetzt erreicht.