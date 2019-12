Lauftreff des SuS Oberaden auch an Weihnachten und Silvester aktiv

Wer schon im alten Jahr mit Vorsätzen für das neue beginnen möchte, ist beim Lauftreff des SuS Oberaden willkommen.



Ergänzend zu den sonntäglichen Laufangeboten treffen sich alle Interessenten auch Heiligabend, am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag sowie Sylvester jeweils um 10 Uhr am Sportheim Preinstraße in Bergkamen-Oberaden, um sich gemeinsam mit qualifizierten Betreuern zu bewegen. Je nach Anzahl der Laufteilnehmer können unterschiedliche Leistungsgruppen gebildet werden. Alle Laufbegeisterten sind zur Teilnahme herzlich eingeladen; eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich.