Neuwahlen und Ehrungen beim Dreikönigstreffen des SuS Oberaden

Im Rahmen des „Dreikönigstreffen“ der Leichtathletikabteilung des SuS Oberaden wurden auch die Sportabzeichen verliehen.

Erstmalig konnte dabei das DLV-Sportabzeichen der Stufe 3 (= 60minütiger Dauerlauf ohne Pause) vergeben werden. In dieser Saison haben die 13 SuS-Sportabzeichenprüfer im Römerbergstadion 107 Teilnehmern (78 Erwachsene und 29 Kinder bzw. Jugendliche) das Sportabzeichen abgenommen. Besonders geehrt wurden Edeltraud Holtsträter, Christina Mahlmann und Dietmar Westerhellweg für zehn Wiederholungen,Annegret Brigatt, Klaus van Empel, Gabi Fliege und Andrea Furhwerk für 15 Wiederholungen sowie Jürgen Eichert und Wilhelm Holtsträter für 20 Wiederholungen. Die Ehrungen wurden vom Landtagsabgeordneten Rüdiger Weiß in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Sportausschusses, Dieter Vogt, Vorsitzender der Stadtsportgemeinschaft, Michael Jürgens SPD Ortsvorsteher und Sportabzeichenbeauftragte Dagmar Schlüter vorgenommen.

Der Vorsitzende der Abteilung, Heinz-Georg Wessels, begrüßte bei dem Treffen neben den Mitgliedern auch den Ortsvorsteher Michael Jürgens, den Vorsitzenden des Ausschusses für Schule, Sport und Weiterbildung der Stadt Bergkamen und SPD-Landtagsabgeordneten Rüdiger Weiß, den Vorsitzenden der Stadtsportgemeinschaft Dieter Vogt sowie den Präsidenten des SuS Oberaden, Herbert Littwin. In diesem Jahr musste der Geschäftsführende Vorstand neu gewählt werden. Bereits bei seinem Amtsantritt hatte der bisherige stellvertretende Vorsitzende Michael Taube angekündigt, lediglich für eine Wahlperiode zur Verfügung zu stehen. Berufliche Gründe machten für Daniela Freisendorf eine erneute Kandidatur als Kassenwartin nicht möglich. Auf Vorschlag der Mitglieder setzt sich der neue Geschäftsführende Vorstand wie folgt zusammen: Heinz-Georg Wessels wurde als Vorsitzender der Abteilung in seinem Amt bestätigt und wiederge­wählt. Andrea Fuhrwerk, die bisher in der Funktion als Sportwart-Vertreterin tätig war, übernimmt die Aufgaben der stellvertretenden Vorsitzenden. Mit der Geschäftsführung wurden Annegret Brigatt und Christian Rohowski als Stellvertreter betraut. Die Abteilungskasse führen Markus Marszalek und Cornelia Wagner als Stellvertreterin. Der gesamte Vorstand zeigte sich mehr als er­freut, dass Cornelia Wagner sich bereit erklärte, die Nachfolge von Daniela Freisendorf anzutreten. Ebenfalls in seinem Amt bestätigt und auch einstimmig wiederge­wählt wurde Ralf Paetzold als Sport­wart. In der vorangegangenen Jugendversammlung der Abteilung wurde Yvonne Schneider zur Jugendsportwartin gewählt und nun durch die Abteilungsversammlung bestätigt.

Im Rahmen der Ehrungen für besonders sportliche Leistungen, der Dauer der Vereinszugehörigkeit und runder Geburtstage für aktive Mitglieder der Abteilung wurden auch Verabschiedungen vorgenommen. Jürgen Eichert wurde nach vielen Jahren in der Tätigkeit als Kampfrichterobmann mit Dank für seinen engagierten Einsatz ver­abschiedet. Tobias Ostwinkel war als Jugendsportwart viele Jahre Mitglied des Geschäftsführenden Vorstandes. Er scheidet als Jugendsportwart aus, wird aber als Trainer der Jugendabteilung dem Verein weiterhin zu Verfügung stehen. Auch Tobias Ostwinkel wurde mit Dank für seinen unermüd­lichen Einsatz und insbesondere für sein Engagement gebührend verabschiedet.