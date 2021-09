SG Massen würdigt zwei verdiente Mitglieder

In Pandemie-Zeiten entfielen die jährlichen Gesamt-Ehrungen verdienter Mitglieder, deswegen haben die Fußballer des SG Massen nun zwei außergewöhnlich langen Ehrenamtlern individuell gedankt.

Die Fußballer der SG Massen sind stolz auf eine gesunde Altersstruktur in ihrer Abteilung: etwa die Hälfte der rund 550 Mitglieder ist jünger als 18 Jahre und spielt altersgerecht in zwölf "U 18" - Mannschaften (angefangen mit ca. 5 Jahren).

Karl-Ernst Höning dagegen ist mittlerweile stolze 93 Jahre alt und Mitglied seit fast 80 Jahren. Ebenfalls ist er Ehrenvorsitzender des Gesamtvereins über fast dreieinhalb Jahrzehnte als ehemaliger Präsident dieses Gremium, welches aus den Abteilungen Fußball, Handball und Turnen mit rund 1.100 Mitgliedern besteht. Seine gesundheitliche Verfassung lässt mittlerweile keine Besuche der Spiele zu - dennoch hält er ständig die Ergebnisse und Tabellenstände nach.

Benno Siebel schloss sich mit seinem damaligen Wohnort-Wechsel vormals den Massener Fußballern als Abteilungs-Geschäftsführer und Schiedsrichter an. Mittlerweise begeht er in diesem Jahr sein 50. Jubiläum als Referee - in den letzten Jahren als passives Mitglied der Schiedsrichter-Kameradschaft, für die er bis weit seiner jetzt fast 83 Lebensjahre mit nicht ganz 1.500 Spielleitungen aktiv war. Zudem ist er jetzt auch bereits 40 Jahre Vereinsmitglied - und immer noch stark am Tages-Geschäft des Vereins interessiert.