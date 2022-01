Das gab es so noch nicht im Christlichen Klinikum Unna (CKU) : Das Jubiläumsbaby und das Neujahrsbaby sind nur wenige Stunden getrennt voneinander im Kreißsaal geboren.

So erblickte am Silvestertag um 19.35 Uhr die kleine Emily Sophie das Licht der Welt. Sie ist das 1000. Baby, das im Jahr 2021 im CKU geboren wurde. „Wir freuen uns mit der Familie von Herzen und natürlich darüber, dass wir sozusagen die schöne Marke von 1000 Geburten im Jahr 2021 erreicht haben“, senden Chefarzt Doctor-medic Cosmin Paul Sarac und Kollegin Siliva Muscholl von der Mutter-Kind-Station die besten Wünsche für das neue Jahr besonders auch an Mama Kira Lukas.

Nur wenig später, am Neujahrstag um 13.07 Uhr, folgte ihr der kleine Eliah. Er ist das Neujahrsbaby im Christlichen Klinikum und damit – natürlich besonders für die glücklichen Eltern – im Kreißsaal die „Nummer 1“ im Geburtenbuch 2022.