Massener Bürgerhaus Kleistraße 33 49427 Unna - Freitag, 10. Januar 2020 I 18:30 Uhr

„Ich glaube; hilf meinem Unglauben!"

Diese Jahreslosung unseres Kirchenkreises 2020 stellten Pfarrer Stefan Schmitz von der Marienkirche und Pfarrer Jürgen Eckelsbach von der Friedenskirche in den Blickpunkt der ökumenischen Andacht. Begleitet wurden sie von Klaus Talarczyk und Georg Linz. Diese Andacht ist seit vielen Jahren ein besonderes Anliegen des Bürgerhausvereins. Begleitet wurde die Andacht von den Musikfreunden Hellweg e.V. unter Leitung von Heidrun May. So wurden die zahlreichen Gäste im Bürgerhaus, die der Vorsitzende des Bürgerhausvereins Helmut Tewes begrüßen konnte, gut und nachdenklich auf das neue Jahr und den Abend eingestimmt.

Zu den Gästen gehörte unsere Massener Bürgerin und stellv. Bürgermeisterin Renate Nick. Sie überbrachte die Grüße aus Rat und Verwaltung und von Bürgermeister Werner Kolter. In ihren Ausführungen brachte sie es zum Abschluss so auf den Punkt: „Wir müssen zueinander finden!“

„Lassen Sie uns unser Massen auch im Jahre 2020 ein Stück lebens- und liebenswerter machen!“

So die zentrale Botschaft im Mittelpunkt der Rede von Helmut Tewes. Ich freue mich, dass an der Kletterstraße ein neues Baugebiet erschlossen ist und mittlerweile auf der Wiese Hugo die ersten Häuser errichtet werden. Die ortskernnahe Lage und die Nähe zur S-Bahn ist für alle Altersklassen sehr interessant. Er machte aber auch deutlich, dass neue Siedlungsflächen nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen und wir mit den noch vorhandenen Bodenressourcen sparsam umgehen müssen. Deswegen muss in den kommenden Jahren das Schließen von Baulücken und die behutsame Arorondierung statt eines Flächenraubbaus in Massen eine noch wichtigere Rolle spielen. Nicht bebaute Freiflächen sind für das Klima und die Natur als Lebensräume ungeheuer wichtig.

Helmut Tewes ging auch auf das im Gewerbegebiet, in einem wertvollen Biotop und in einem problematischen Verkehrsbereich ausgewiesene Gewerbegebiet ein. Dazu gibt es viele Pro und Kontra gegen den geplanten Flächenverbrauch an der Bahnhofstraße und gegen weitere Umweltbelastung durch Lärm, Abgase und zusätzlichen Verkehr. Der Ortskern in Niedermassen und der Massener Helllweg als einzige Ortsdurchfahrt für Verkehre aller Art in alle Richtungen sind eine starke Belastung für alle Bürger. Hier können die Nordumführung Massens, der Bau der Westtangente Abhilfle schaffen und Massen von den Verkehren befreien.

Es fehlt nicht an Ideen den schon lange überfälligen Massener Ortskern umzugestalten, es fehlt einfach das Geld! Es wird vor allem darum gehen, die Balance zwischen Machbarem und Wünschenswertem zu finden.

Lassen Sie uns auch im Jahr 2020 für unser Massener Bürgerhaus arbeiten und unsere Ortschaft Masssen ein Stück lebens- und liebenswerter machen, so Helmut Tewes.

Das bunte Programm

» Musikalisches bunt gemixt der Musikfreunde Hellweg unter Leitung von Heidrun May

» Darbietungen des Massener Chores 72 unter Leitung von Lyudmila Chernina

» Präsentationen der Donkey Dancers aus Unna

» Die musikalische Unterhaltung zum Ausklang mit Eberhardt Schmidt

Zur Stärkung der Gäste wurde ein westfälischer Imbiss und eine Auswahl an Getränken geboten.

Mein Fazit

Ein gelungener Auftakt in das Jahr 2020 und eine gute Gelegenheit für Begegnungen und Gespräche.



Fotos © Jürgen Thoms - Bunt gemixt aus der Serie: 27. Neujahrsempfang des Massener Bürgerhausvereins e.V.