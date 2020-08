Der lang geplante Dorfflohmarkt in Lünern-Stockum findet statt.

Nach dem erfolgreichen Dorftrödel in Hemmerde im Oktober darf nun in den Nachbarorten am kommenden Sonntag, 23. August, von 11 bis 16 Uhr auf Grundstücken, in Hinterhöfen und Garagen nach Herzenslust gestöbert werden. Über 75 Haushalte sind für den Flohmarkt angemeldet. Fundstücke aus Kellern, Dachböden, Garagen und Kinderzimmern sollen neue Besitzer finden. Für das leibliche Wohl mit Gegrilltem, Waffeln und Getränken ist gesorgt. Es gelten die aktuellen Hygiene-Maßnahmen. An welchen Orten im Dorf getrödelt wird, finden Interessierte unter dem Link: https://kurzelinks.de/dorftroedel2020.