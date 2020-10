Unna-Königsborn. Seit Beginn der Herbstferien ist Jugendreferentin Melina Kohler nach ihrer Elternzeit wieder zurück im Taubenschlag. Mit 25 Stunden wird sie jedoch keine volle Stelle bedienen, sondern sich um die Bereiche Kinderangebote (Kindertreff, Kinderdisco, KiBiWo) und die Konfirmandenarbeit kümmern.

Für den Bereich Jugend (Jugendtreff, Jugendfreizeit, JuLeiCa) bleibt dem Jugendhaus Carolin Krutzki weiterhin mit einer halben Stelle erhalten, die sich bereits als Elternzeitvertretung im Taubenschlag als gute Ansprechpartnerin für die Jugendlichen bewiesen hat.

Beide freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit und werden bestimmte Bereiche auch gemeinsam in den Blick nehmen. Zu erreichen sind beide am besten per Diensthandy oder per Mail. Die jeweiligen Nummern/Adressen finden sich auf www.daistlebendrin.de.

Durch das aktuelle Corona-Schutzkonzept finden die Angebote im Taubenschlag momentan nur mit Anmeldung in kleinen Bezugsgruppen statt. Der Kindertreff ist montags und mittwochs von 16-18 Uhr und der Jugendtreff montags und mittwochs von 18-20 Uhr. Nähere und tagesaktuelle Informationen dazu posten die Jugendreferentinnen in den sozialen Netzwerken facebook und instagram. Die beliebte Kinderdisco darf aktuell leider nicht stattfinden.