Da Mittagessen in der Kita gerade ausfällt

In normalen Zeiten erhalten die Mädchen und Jungen in den Kindergärten ein Mittagessen. Familien mit geringem Einkommen werden dafür aus dem Bundesprogramm „Bildung und Teilhabe“ finanziell unterstützt.

Da in Lockdown-Zeiten alles anders ist und viele Kinder Zuhause bleiben und somit kein Mittagessen in der Kita erhalten, hat sich das Ev. Kindergartenwerk im Kirchenkreis Unna als Träger zahlreicher Kindergärten und Familienzentren in Kooperation mit Rewe Engel Unna eine Alternative überlegt.

Rezepte und Lebensmittel zur Verarbeitung

Die betroffenen Familien erhielten nun eine prall gefüllte Kiste mit frischen Lebensmitteln. Dazu hat der Träger passende Rezepte und Kochanleitungen für verschiedene Gerichte herausgesucht. Gepackt wurden die Pakete von Claudia und Carsten Engel in ihrer Freizeit. Auch den Transport zu den 22 Kindergärten im Kirchenkreis Unna übernahm das Team von Rewe Engel.

Insgesamt wurden 119 Pakete mit diversen Lebensmitteln, wie Kartoffeln, Nudeln, Milch, Reis, Saft, frischem Gemüse und Obst sowie Konserven und einigen Leckereien, zusammengestellt. Die Pakete wurden in den Kindergärten für die betroffenen Familien zur Abholung bereitgestellt.