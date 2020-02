Grilloschüler lernen Umgang mit Calliope-Minicomputern von den "Großen"

Die Grilloschule in Unna bietet in diesem Halbjahr erstmalig die „Calliope“-AG in Kooperation mit der Werner-von-Siemens-Gesamtschule an.

Jeden Donnerstag von 14.15 bis 15.15 Uhr kommen die Siebtklässler der Gesamtschule mit ihren Lehrern in die Grilloschule und zeigen dort den Mädchen und Jungen, wie sie die kleinen Minicomputer programmieren müssen, um zum Beispiel ihren Namen oder Würfelbilder über Leuchtdioden anzeigen zu lassen. So machen sie auf spielerische und kreative Weise erste Erfahrungen im Bereich Programmierung und bekommen dabei Tipps und Unterstützung von den älteren Schülerinnen und Schülern.