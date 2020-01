Feuerwehrgerätehaus Mittelstr.12 59427 Unna-Massen - Montag 06. Januar 2020 18:00 bis 20:00 Uhr

gehen die stellv. Jugendwartin Kathrin Köhlerund Jugendwart Bernd Tepe mit der Jugendfeuerwehr Unna-West sehr gut aufgestellt und motiviert ins Jahr 2020.



Davon konnten sich die Gäste an diesem Abend: Der stellvertretende Wehrleiter Michael Hartmann, Stadtjugendfeuerwehrwart Patrick Schüssler und die Vertreter aus den Löschgruppen Michael Köhler, Marcus Engelmann, Björn Böning und Rene Raasch überzeugen.

Beste Wünsche für 2020, Dank und Anerkennung für das Engagement der Jugendlichen und dem Betreuerteam gab es Michael Hartmann und Patrick Schüssler. Kommt immer wieder gesund nach Hause zurück, so Michael Hartmann.

Für Jugendsprecher Daniel Schmidt war es der letzte offizielle Dienstabend als Jugendsprecher, denn mit Erreichung des 18. Lebensjahrs scheidet er aus und wechselt in die Löschgruppe Königsborn. Gekonnt führte er durch den Dienstabend, organisierte mit der stellv. Jugendwartin Kathrin Köhler die Neuwahl der Jugendsprecher und bedankte sich bei den Jugendlichen mit Süßigkeiten.

Aus dem Bericht von Jugendwart Bernd Tepe

Alle Jahre wieder, darf ich den Bericht des Jugendwartes verlesen. Schön, so Bernd Tepe.

Am 31.12.2019 bestand die Gruppe aus 24 Jugendlichen und fünf Neubewerbern, die jetzt bald auch Ihre Sachen bekommen. Man konnte ihm die Freude anmerken, dass die Gruppe wieder so stark ist

30 Dienste standen 2019 auf dem Plan

Es waren 14 Tage Ausflüge oder Fahrten, 32 Stunden Feuerwehrausbildung und 56 Stunden allgemeine Jugendarbeit Dazu gehörten um nur einige Bespiele zu nennen:

Die Umweltsammelaktionen in den Ortsteilen Afferde und Massen, das Pfingstzeltlager der Kreisjugendfeuerwehr in Südkamen oder auch der Gewinn des Hallenturniers der Stadtjugendfeuerwehr.

Gepflegt wurden die langjährigen Konakte zur Jugendfeuerwehr Sögel und Dongen. Im Sommer war die Gruppe eine Woche in der Lüneburger Heide. Zum Programm gehörten Besuche im Heidepark Soltau, im Luftbrückenmuseum in Fassberg, die Flughafenfeuerwehr der Bundeswehr in Fassberg und das Panzermuseum in Munster. Auf dem Lagergelände konnten sie in einem Niedrigseilgarten und beim Kistenklettern lernen, dass man sich als Team auf den anderen verlassen können muss.Wie auch in den Vorjahren war die Gruppe bei den Gedenktagen im November in Afferde und Massen gut vertreten.

Bei der Jugendflammenabnahme konnten fünf das Wissen der Stufe 1 bei den Betreuern nachweisen, drei haben die Stufe 2 durch einen Abnahmeberechtigten der Kreisjugendfeuerwehr abgenommen bekommen. Die entsprechenden Abzeichen gibt es bei der Jahresdienstbesprechung der Gesamtwehr am 27. März 2020 in der Stadthalle Unna.

Die Jugendfeuerwehr hat mir 18 Jahren eine Altersgrenze. Da werden wir uns auch 2020 von ein paar Gesichtern verabschieden müssen, so Bernd Tepe. Daniel Schmidt, Jan-Luca Stubbe und Fabrice Köster gehören dazu. Daniel lernt schon in Königsborn fleißig die neuen Kameraden kennen. Alle drei von euch haben fast die volle mögliche Jugendfeuerwehrzeit bei uns mitgemacht. 2012 bzw 2013 seit ihr zur Jugendfeuerwehr gekommen, habt hoffentlich einiges gelernt und viel erlebt.

Ich wünsche euch für die weitere Zeit jetzt schon einmal alles Gute, macht weiter so sagte Bernd Tepe.

Sein Dank ging dann an Alle die tatkräftig die Arbeit um und mit der Jugendfeuerwehr unterstützt haben. Dazu gehörten: Die Wehrleitung und das Geschäftszimmer Ehrenamt, die Löschgruppenführer und die Löschgruppen die bei den Diensten für Material gesorgt, entsprechende Fahrer für die Großfahrzeuge gestellt und der Jugendkasse mit einem „flachen Blumenstrauß“ unter die Arme gegriffen haben.

Sein besonderer Dank ging an die Betreuer: Stefan Blohm, Sven Brüggemann, Jens Wehrhahn, Thomas Polocek, Marvin Sacher, Juliane Stehfest, Lars Schäfer, Lukas Feige, Maurice Müller, Paul Neuhaus und Matthias Höltke und seine Stellvertreterin Kathrin Köhler.

Ohne euch würde diese sinnvolle Jugendarbeit nicht funktionieren!

sagte Bernd Tepe.



Er gab noch einen kurzen Ausblick auf 2020

Wie auch in den Jahren zuvor haben wir möglichst viele Vorschläge des Jugendausschusses im Dienstplan übernommen. Wir organisieren wieder eine Umweltaktion in Massen und nehmen in Afferde teil, machen Sport, fahren eine langes Wochenende an die Ostsee, besuchen die Jugendfeuerwehr in Dongen und bekommen Besuch aus Sögel.

Wir machen einen 24 Stunden Dienst, auch wenn da das Sommerfest der Gesamtwehr ist. Hier werden wir die beiden Veranstaltungen aber miteinander verknüpfen.

Näheres gibt es bei den laufenden 33 Diensten.

Mein Fazit

Seit einigen Jahren besuche ich Veranstaltungen unserer Jufendfeuerwehren und bin immer wieider beeindruckt, wie sich die Jugendlichen und ihre Betreuer engagieren. Deshalb hier mein Tipp:

Bei der Jugendfeuerwehr sind Jugendliche bestens aufgehoben.

