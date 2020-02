Närrisches Treiben in der Seniorenbegegnungsstätte

Zur traditionellen Karnevalsfeier der Seniorenbegegnungsstätte konnte der Trägerverein fast 60 Mitglieder und Gäste begrüßen.

Durch das Programm führte der Schatzmeister Dieter Ewerth, der auch humorvoll über das Thema „Sport“ referierte. Hildegard Busemann ließ sich von Achim Tombola „musikalisch“ interviewen und trat als „Hausmeisterin der Begegnungsstätte“ auf. Erna Busemann berichtete über einen „komplizierten“ Blusenkauf. Für gymnastische Auflockerungen sorgte Bärbel Schwägerl mit drei Titeln. Die musikalische Gestaltung lag in den bewerten Händen von Rudi Brossat aus Werne.

Nach über vier Stunden Programm, Tanz und bester Stimmung gingen die Anwesenden fröhlich gestimmt nach Hause und freuen sich jetzt schon auf das nächste Mal. "Natürlich werden in diesem Jahr auch die üblichen Veranstaltungen wie Maitanz, Sommer- und Herbstfest angeboten", so Dieter Ewerth. "Darüber hinaus feiert der Seniorentreff am Samstag, 6. Juni, das 35-jährige Bestehen mit einem bunten Nachmittag."