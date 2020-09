Langenberg. Am frühen Mittwochmorgen, 23. September, gegen 4.10 Uhr, verschaffte sich ein bislang noch unbekannter Einzeltäter widerrechtlich Zugang zu einem Wohnhaus an der Straße Am Markt im Langenfelder Ortsteil Reusrath.

Nachdemdieser auf noch unbekannte Art und Weise das umzäunte und teilweise mit Hecken umgebene Grundstück betreten hatte, nutzte er dazu eine offen stehende Terrassentür, um ins Gebäude zu gelangen. Als er hier mit Taschenlampenlicht ins erste Obergeschoss kam, wurden die dort schlafenden Bewohner aufmerksam auf den Eindringling, als dieser ins Schlafzimmer leuchtete.

Nachdem sie den Einbrecher ansprachen und der so seine Entdeckung bemerkte,flüchtete er aus dem Haus. Er entkam zu Fuß und wahrscheinlich ohne Beute in unbekannte Richtung.

Vom flüchtigen Täter ist nur bekannt, dass dieser männlich und zwischen 180 und 190 cm groß ist.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld unter Tel.: 02173/288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!