"Konterfei - Zeichnung vom Naturstudium bis zur Karikatur" heißt die Ausstellung, die von Sonntag, 17. Oktober, bis Sonntag, 19. Dezember dieses Jahres, in der galerie#23 (Frohnstraße 3) in Velbert-Langenberg zu sehen ist.

Die von Bernhard Kucken, Dozent an der Düsseldorfer Kunstakademie, kuratierte Ausstellung „Konterfei“ und der gleichnamige Katalog beleuchten die Positionen von 16 Künstlern zum Thema „Portrait“.

Der Blick auf den Menschen streift dabei über das Gesicht und seine Mimik bis zum Studium des Körpers, seiner Haltung und Gestik. Auch Tiere, Fabelwesen und Gestalten aus der Phantasie spiegeln sich in dieser thematischen Darstellung wider, einschließlich des satirischen Blickes auf den Menschen in der Karikatur.

Die Bandbreite an Werken

Die Bandbreite an Werken feiert die Autonomie der Zeichnung als unmittelbarstes Medium von der Skizze bis zum detailreichen Bild und lässt dabei drei unterschiedliche Kategorien erkennen: die Naturstudie, die freie künstlerische Arbeit sowie die Karikatur, wobei die Grenzen durchaus fließend sein können.

Die Exponate können als Geschichte und Typologie des Menschseins mit all seinen Charakteristika und Facetten gesehen werden, von der Abstammung bis zu existenziellen Herausforderungen und der scheinbar banalen Bewältigung des Alltags. Das Absurde der gesamten Thematik, und vor allem politischen Gegenwart, gipfelt in den entsprechenden Karikaturen.

Die Ausstellungsreihe

Die Ausstellungsreihe beginnt am Sonntag, 17. Oktober, in der galerie#23 (Frohnstraße 3 in Velbert-Langenberg). Nach Beendigung der Ausstellung geht die Reise durch NRW, Deutschland und ins Ausland in Galerien und Museen.

Teilnehmende Künstler

Teilnehmende Künstler sind Siegfried Anzinger, Avraham Eilat, Corinna Hertlein, N.W. Hinterberger, Jörg Immendorff (†), Dvir Cohen Kedar, Julia Kröpelin, Bernhard Kucken, Johannes auf der Lake, Burkhard Mohr, Christine Reinckens, Karl-Henning Seemann, Hinrich Storch, Jacques Tilly, Paloma Varga Weisz und Gottfried Wiegand (†).

Eröffnungsmatinee und Einlass

Die Eröffnungsmatinee mit Musik, einer Performance und Vorstellung des Projekts Konterfei und der dazugehörigen Publikation findet am Sonntag, 17. Oktober, um 11 Uhr im Saal der Vereinigten Gesellschaft zu Langenberg (Hauptstraße 84 in Velbert-Langenberg) statt. Eine verbindliche Anmeldung unter: erntges@arts-management.de ist Voraussetzung für den Einlass.

Am Sonntag, 17. Oktober, von 11 bis 17 Uhr ist die galerie#23 (Frohnstraße 3, Velbert-Langenberg), in der die Exponate der Künstler ausgestellt sind, für die Besucher unter Einhaltung der 3Gs geöffnet.

Weitere Termine

Weitere Termine können unter Telefon 02052/9258363 vereinbart werden.