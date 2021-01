Velberts Bürgermeister Dirk Lukrafka lädt alle Velberter ein, im Zeitraum von Donnerstag, 28. Januar, bis Sonntag, 7. Februar, ihre Ideen und Anregungen zur Umgestaltung der Parkanlagen um das Schloss Hardenberg in das landschaftsarchitektonische Wettbewerbsverfahren einzubringen.

Mitmachen kann man online unter www.jetzt-mitmachen.de/wettbewerb-schlossanlage oder per Brief an die Stadt Velbert, Abteilung 3.3 Stadterneuerung und Umwelt, Thomasstraße 1 in 42551 Velbert.

Natur-Erlebniszentrum

Das Schlossgebäude und das Mühlengebäude des Schlosses Hardenberg werden in den kommenden Jahren saniert und zu einem Natur-Erlebniszentrum entwickelt. Beide Gebäude befinden sich in einer idyllisch gelegenen Schlossanlage, welche im Zuge dessen ebenfalls gestaltet werden soll. Um die beste Lösung für die Neugestaltung der Außenanlagen zu erhalten, wird der Umgestaltung ein Planungswettbewerb vorgeschaltet. Die zehn ausgewählten Landschaftsplanungsbüros werden ab Mitte Februar ihre Entwürfe erarbeiten.

Entwürfe werden

vorgestellt

Die Bürger erhalten zuvor die Gelegenheit, ihre Ideen und Anregungen zur Aufgabenstellung zu geben. Die Ergebnisse fließen in die anschließende Entwurfsbearbeitung des Büros ein, welche bis Mitte April ihre Entwürfe fertig stellen müssen. Anschließend werden die Entwürfe geprüft und abschließend von einem Preisgericht am 12. Mai bewertet. Die Entwürfe werden danach der Öffentlichkeit vorgestellt.