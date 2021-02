Zwar kann der traditionelle Möhneball der KDF St. Paulus dieses Jahr nicht in gewohnter Form stattfinden, aber ganz ohne soll´s dennoch nicht sein und so haben sich die Möhnen diesmal etwas besonderes ausgedacht.

Am kommenden Mittwoch, 10. Februar, ist der Termin für den Möhneball der KFD St. Paulus in Voerde. Der Möhneball findet traditionell immer am Mittwoch vor Altweiber in der Freizeitanlage in Möllen vor etwa 220 Zuschauerinnen statt. Eine solche Sitzung kann in diesem Jahr wegen dem Corona-Virus nicht stattfinden.

Aber ganz ohne Ihre Veranstaltung können die Möhnen auch in diesem Jahr nicht sein, zumal es Anfragen gegeben hat, ob man den Möhneball nicht auch anders gestalten kann. Und so wird nun am Mittwoch, 10. Februar, ab 16.11 Uhr auf dem YouTube-Kanal der Kirchengemeinde St. Paulus zum ersten Mal der Möhneball als Video zu sehen sein. Somit können nicht nur Möhnen – also Frauen – in den Genuss des Programms kommen, sondern auch jeder Andere, der möchte.

Eine Stunde voll mit Sketchen, Tanz- und Musikeinlagen

Das sonst knapp vierstündige Programm ist auf eine Stunde gekürzt. Wie immer werden die Möhnen von DJ Werner und Clown Dirk Grah unterstützt. Die Seelsorger aus der Gemeinde St. Paulus sind mit einem kleinen Beitrag dabei. Eine Büttenrede aus dem Paulushaus und Sketche, gedreht im gemütlichen Zuhause, führen das Programm fort. Für Stimmung sorgen auch Musik- und Tanzeinlagen aus der letzten Möhneball-Sitzung. Der kleine jecke Chor singt Corona-konform ein Lied vor vier verschiedenen Wahrzeichen der Stadt. Zum Abschluss des Programms laden die Möhnen zum Mittanzen vor den Bildschirmen ein. Mit diesem digitalen Programm wollen die Möhnen ein buntes Zeichen der Lebensfreude in diesen Zeiten setzen.

Virtueller Karnevalsumzug

Am virtuellen Karnevalsumzug am Tulpensonntag nehmen die Möhnen der KFD mit einem Video und einem Interview teil. Der virtuelle Karnevalsumzug ist am Sonntag, 14. Februar, ab 11 Uhr auf www.twitch.tv/virtuellerkarneval zu sehen.