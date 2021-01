Für die Viertklässler in der Region stehen derzeit wichtige Entscheidungen an. Welche weiterführende Schule ist für mein Kind nach der vierten Klasse die richtige?

Tag der offenen Tür, Schnupperunterricht und andere Kennlernangebote sind aufgrund von Corona ausgefallen. Im besten Fall versuchen die Schulen mit digitalen Formaten, Entscheidungshilfen zu bieten. Der Wechsel von der Grundschule zu einer weiterführenden Schule ist ein bedeutsames Ereignis, das mit vielen Fragen verbunden ist. Die richtige Entscheidung zu treffen, ist wegen der Pandemie schwieriger als sonst. Wir zeigen Termine, Daten und weitere Informationen über Schulen in der Region als Hilfe für den anstehenden Wechsel. Die Zeiten für die Anmeldetage werden auf der Homepage der jeweiligen Schule angezeigt.

Um Kontakte und Wartezeiten zu vermeiden, sollten die Termine für die Anmeldegespräche an allen Schulen, mit Ausnahme des Gustav-Heinemann-Gymnasiums in Dinslaken, vorab gebucht werden. Dies ist ebenfalls über die Internetseiten der Schulen möglich.

Die Anmeldung an der Gesamtschule Hünxe, In den Elsen 34, kann von Samstag, 30. Januar, bis Freitag, 5. Februar, vorgenommen werden. Einzeltermine für die Gespräche können vorab online auf www.gesamtschule-huenxe.de gebucht werden. Die anzumeldenden Schüler sollten beim Anmeldegespräch anwesend sein.

Die Anmeldungen für die Comenius-Gesamtschule der Stadt Voerde werden im Rahmen eines vorgezogenen Anmeldeverfahrens von Samstag, 30. Januar, bis Donnerstag, 4. Februar, im Grünen Gebäude, Allee 3, durchgeführt. Es wird dringend empfohlen, auf www.cge-voerde.de die Daten der Schüler bereits vorab zu erfassen und einen Anmeldetermin unter Tel. 02855/923111 zu vereinbaren. Einen Einblick in die Schule bekommt man in drei Videos, die ebenfalls auf der Internetseite zu finden sind. Die Schulleiterin Ursula Reinartz sowie Schüler und Lehrer stellen sich mit der schuleigenen Nachrichtensendung „Comenius Aktuell“ vor.

Am Gymnasium Voerde, Am Hallenbad 33, ist ein zweistufiges Anmeldeverfahren vorgesehen. Ab heute können Eltern ihre Kinder zunächst online auf www.gymnasium-voerde.de anmelden und vorab einen Anmeldegesprächstermin reservieren. Diese werden von Montag, 15., bis Donnerstag, 18. Februar, durchgeführt. Aufgrund der vorher erfolgten Online-Eingabe der Daten müssen vor Ort keine Unterlagen mehr ausgefüllt werden. Umfangreiche Informationen und ein Info-Film über das Angebot der Schule, sind ebenfalls online zu finden.

Das Anmeldeverfahren für alle weiterführenden Schulen der Stadt Dinslaken findet von Samstag, 6., bis Mittwoch, 10. Februar, statt. Für alle Dinslakener Schulen gilt, dass die abschließende Aufnahmeentscheidung frühestens Ende Februar erfolgt. Die Eltern werden darum gebeten, den Aufnahmeantrag vorab online auszufüllen. Dieser ist ab sofort auf der jeweiligen Internetseite der gewählten Schule online gestellt. Auch die Termine für das Anmeldegespräch sollten vorab reserviert werden.

Die Gesamtschule Hiesfeld, Kirchstraße 65, präsentiert sich auf www.gesamtschule-hiesfeld.de mit Filmbeiträgen des Schulsenders „39TV“, wie beispielsweise einem digitalen „Tag der offenen Tür“.

Einen Einblick in die Ernst-Barlach-Gesamtschule, Scharnhorststraße 2, bietet ein virtueller Rundgang auf www.ebgs.de. Beide Schulen werden in gebundener Ganztagsform geführt.

Die Realschule im Gustav-Heinemann-Schulzentrum, Kirchstraße 50, wird in Halbtagsform geführt. An Tagen mit Nachmittagsunterricht wird eine pädagogische Übermittagsbetreuung angeboten. Weitere Infos finden sich auf www.realschule-im-ghz.de.

Auch über das Theodor-Heuss-Gymnasium, Voerder Straße 30, können sich Viertklässler und deren Eltern auf www.thg-dinslaken.de informieren. Schulleiter Thomas Nett stellt die Schule ausführlich in einem Video vor.

Das Otto-Hahn-Gymnasium, Hagenstraße 12, bietet Interessierten auf www.ohg-dinslaken.de mit „OHG-open digital“ einen 360°Grad-Rundgang. Die Schule ist als Schwerpunktschule für körperliche und motorische Entwicklung vorgesehen, da sie körperbehindertengerecht umgebaut ist.

Das Gustav-Heinemann-Gymnasium, Kirchstraße 63, bietet keine Vorab-Termine für Anmeldegespräche an. Auf www.ghg-dinslaken.de können sich Eltern und Schüler durch einen virtuellen Tag der offenen Tür „clicken“.

Grundsätzlich ist es nur zulässig, die Aufnahme seines Kindes an einer weiterführenden Schule zu beantragen (keine Doppelanmeldungen). Die genannten Schulen können innerhalb einer Schulform frei gewählt werden. Die Stadt Dinslaken behält sich als Schulträger jedoch schulorganisatorische Maßnahmen vor, wenn die Anmeldezahlen an den einzelnen Schulen stark differieren oder die Aufnahmekapazität der Schule überschritten wird. Weitere Informationen dazu finden sich auf www.dinslaken.de.

Für alle Schulen gilt: Zum Anmeldetermin müssen die Geburtsurkunde des Kindes oder das Familienstammbuch, ein Nachweis über die Masernschutzimpfung, das Halbjahreszeugnis des Schülers, die Schulformempfehlung und der Anmeldezettel der Stadt mitgebracht werden.