Am Mittwoch, 9. Dezember, findet für den Hauptanschluss des Rathauses in Voerde ein Technikwechsel statt. Dies bedeutet, dass der Telefonanschluss 02855/80-0 und alle daran angeschlossenen Nebenstellen an diesem Tag ab 13 Uhr nicht zu erreichen sind.

Bei erwartungsgemäßem Verlauf der Umstellungsarbeiten stehen die Anschlüsse ab 15 Uhr wieder zur Verfügung. Betroffen von dieser Umstellung sind auch der Baubetrieb (Grenzstraße) sowie die Stadtbibliothek (Im Osterfeld).

Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis für diese Einschränkung.