Neben der laufenden Medenspiel-Saison richtete der TC Rot-Weiß Möllen am vergangenen Wochenende seine Vereinsmeisterschaften aus. Am Samstag hieß es "Mix and Match". Vier Mal gingen die Teilnehmer für ein einstündiges Match auf den Platz. Jede Paarung wurde dabei neu gelost. Am Ende wurden, mit den meisten gewonnenen Spielen, Katharina Geers und Thorsten Vogel zu Siegern gekürt. Nach spannenden Spielen ließen die Teilnehmer den Abend mit gutem Essen und kühlen Getränken ausklingen. Am Sonntag wurden die Vereinsmeister ermittelt. Im Einzel-Finale der Herren 50 konnte sich Uli Schneider und bei den Herren Offen Jens Weiberg den Titel sichern. Im Doppel-Finale der Damen 40 erspielten sich Andrea Schneider und Rosi Otten die Vereinsmeisterschaft. Der Vereinsmeistertitel bei den Herren Offen ging an Jens und Tobias Weiberg. Das Doppel-Finale der Herren 50 wird zu einem späteren Zeitpunkt gespielt. Die Medenspiel-Saison für die Tennisvereine läuft aktuell auf Hochtouren - mit von der Partie auch der TC Rot-Weiß Möllen. Insgesamt drei Teams aus Möllen sind in diesem Sommer gemeldet. Die Herren Offen, die Herren 50 und die Damen 40 haben bereits die ersten Begegnungen hinter sich gebracht.

Zur bisherigen Halbzeit-Bilanz: Von unglücklichen Niederlagen bis hin zu spektakulären Siegen war alles schon dabei. So ist beispielsweise ein Saisonaufstieg der Damen 40 nicht auszuschließen. Als einziges ungeschlagenes Team in ihrer Gruppe dominieren sie momentan das Feld.

Im Mittelfeld der Tabelle, mit einem Sieg und einer Niederlage, befinden sich die Herren 50 mit durchaus „Luft nach oben“. Die neu gegründete offene Herren-Mannschaft konnte bisher neben drei Niederlagen eine Partie für sich entscheiden.