Am Mittwoch, den 15. 06. 2022 um 15:00 Uhr, findet im Bürgerhaus in Möllen, Schlesierstr. 31, wieder ein gemütlicher Senioren Nachmittag der AG 60 Plus im SPD Ortsverein Voerde statt.

Zu Gast ist die Erste und technische Beigeordnete der Stadt Voerde Frau Nicole Johann, die über die neusten Entwicklungen und Planungen berichten wird, und anschließend den Teilnehmern für Fragen zur Verfügung steht.

Für Kaffee, Kuchen und Getränke ist wie immer gesorgt.

Gäste sind herzlich willkommen