Am vergangenen Sonntag brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Gevelsberg ein und stahlen Bargeld.

Am Sonntag, 19. Januar, drangen Unbekannte zwischen 14.30 und 21.30 Uhr in ein Wohnhaus am Fasanenweg ein.

Bargeld entwendet

Die Einbrecher hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten die Räume im Erdgeschoss. Die Täter konnten Bargeld entwenden.