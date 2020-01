Ein 17-Jähriger wurde unter Androhung von Schlägen dazu aufgefordert, seine Jacke abzugeben. Die zwei Täter flüchteten unerkannt.

Am Sonntagabend, 5. Januar, wurde ein Jugendlicher auf einem Bahnsteig am Schwelmer Bahnhof unter Androhung von Schlägen dazu aufgefordert, seine Jacke auszuziehen. Der 17-jährige Gevelsberger übergab daraufhin dem Unbekannten seine blaue Jacke von der Marke Wellensteyn. In der Tasche befand sich außerdem das Portemonnaie des Jugendlichen.

Täter konnten flüchten

Ein zweiter, scheinbar zu dem ersten Täter gehörende Unbekannte kam dazu und schlug dem 17-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht. Die beiden flüchteten in eine unbekannte Richtung. Eine Zeugin gab Hinweise auf zwei Schwelmer, die Ermittlungen zu der Identität der Täter laufen.