Ein 17-Jähriger stürzte in Gevelsberg bei Regen mit seinem Leichtkraftrad und verletzt sich dabei leicht.



Am Mittwoch fuhr ein 17-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad auf der Heidestraße in Richtung Wittener Straße. Auf der regennassen Fahrbahn rutschte er mit seinem Fahrzeug weg und stürzte.

Fahrer kam ins Krankenhaus

Bei dem Sturz verletzte er sich leicht, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden