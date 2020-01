Am vergangenen Wochenende wurde versucht in eine Parfümerie an der Mittelstraße in Gevelsberg einzubrechen.

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag schlug ein unbekannter Täter die Schaufensterscheibe einer Parfümeriefiliale in der Mittelstraße ein. Durch das etwa 40 mal 25 Zentimeter große Loch versuchten die Täter mit einem etwa 40cm großen Ast an ihre Beute zu gelangen.

Ast als Beuteangel

Den Ast ließen sie im Innenraum der Filiale zurück. Ob sie etwas als Beute erlangten, ist bisher nicht bekannt.