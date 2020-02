In der Nacht zu Donnerstag versuchten Unbekannte in einen Schwelmer Billiard-Club einzubrechen. Die Täter scheiterten und flohen ohne Beute.

Unbekannte versuchten in der Nacht zu Donnerstag, 13. Februar, in die Räumlichkeiten eines Billardvereins in der Markgrafenstraße einzubrechen.

Einbruch bleibt nur ein Versuch

Die Täter versuchten in mehreren Versuchen eine Zugangstür aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, ließen sie ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute.