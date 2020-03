Am Mittwoch, 18. März, wurden drei 19-jährige Gevelsberger im Ennepepark gegen 19 Uhr durch einen Jugendlichen plötzlich und unerwartet angepöbelt.

Der Jugendliche war dem Trio vom Hörensagen als gewalttätig bekannt. Er ging scheinbar gezielt auf einen der 19-Jährigen zu und packte diesen am Hemdkragen. Er forderte alles an Bargeld, was er mit sich trage. Aus Angst übergab man ihm einen Geldschein. Der Angreifer nahm das Geld und lief in Richtung Stadtmitte davon.

Hinweise zum Täter

Über den Angreifer ist folgendes bekannt:

Er ist etwa 17-Jahre alt, 185 cm groß und hat schwarze Haare.

Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jeans mit roten und weißen Streifen und eine schwarze Kappe.

Der Spitzname soll "Miggi" sein.

Eine Fahndung im Nahbereich verlief erfolglos.