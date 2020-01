Gestern Morgen kam ein 57-Jähriger mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Laternenmast. Der Fahrer, seine Beifahrerin und ein drei Monate altes Baby wurden leicht verletzt.

Am Montagmorgen, 27. Januar, fuhr ein 57-Jähriger mit einem Ford Focus auf der Bergstraße in Richtung Vilvoorder Straße, als er rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Laternenmast stieß. Die drei Insassen, also der Fahrer, seine 19-jährige Beifahrerin und ein drei Monate altes Baby wurden leicht verletzt und zur vorsorglichen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Handy am Steuer?

Die Ursache des Unfalls ist bisher noch nicht geklärt, es wird aber vermutet, dass der Fahrer während der Fahrt das Handy benutzt hat. Es wurde aus diesem Grund sichergestellt.