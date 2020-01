Das Leo-Theater präsentiert die erste „Schwelmer Oldie Night“. Und das mit zwei Bands, die weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt sind: „Folky Dokie“ und Jörg Hedtmann und seine Allstars.

Die Party steigt am Samstag, 8. Februar, 20 Uhr, im Leo-Theater im Ibach-Haus. Tickets gibt es zum Preis von 15 Euro plus Gebühren im Vorverkauf, 20 Euro an der Abendkasse. Vorverkauf unter anderem bei der Städtischen Sparkasse zu Schwelm, Bücher Köndgen oder im Leo-Theater.

30-jähriges Bühnenjubiläum

Im kommenden Jahr feiern die beiden Schwelmer Musiker Holler Gein und Klaus Wiesbrock ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum. Nach wie vor treten sie live mit ihrem deutschen Programm unter ihrem Bandnamen „Folky Dokie“ auf. Mittlerweile sind die beiden bekannt für Coverversionen ihrer Lieblingslieder der 50er bis 70er Jahre. Von Kris Kristofferson über John Denver, von Chuck Berry bis J.J. Cale sind Songs im Programm.

Ein Hit nach dem anderen

Für die erste „Schwelmer Oldie Night“ hat sich Schlagzeuger Jörg Hedtmann etwas ganz Besonderes einfallen lassen: In einer Traumbesetzung spielen drei Musiker von den „Beatles“ bis zu „Police“ einen Hit nach dem anderen.

Mit Udo Klopke, Ralf Binioschek und Jörg Hedtmann haben sich drei Protagonisten (und bekennende Fans) zusammengefunden, deren Vita aufhorchen lassen. Seal, Marla Glenn, Robbie Williams, Udo Lindenberg, Garry Moore, Anastacia, "Jazzkantine", Jeff Healey und Michel van Dyke sind nur einige Musiker, mit denen die drei Ausnahmekünstler schon auf der Bühne gestanden haben.