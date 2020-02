Der Lichtblick-Gottesdienst der Evangelischen Kirchengemeinde Milspe-Rüggeberg am vergangenen Sonntag hatte einige Programmpunkte zu bieten.

Zunächst wurden Jugendreferentin Kerstin Becker und Pfarrer Daniel Jung von Superintendent Andreas Schulte in ihre neuen Ämter eingeführt. Die beiden leiten zusammen das jetzt gestartete Projekt „Junge Kirche“ des Evangelischen Kirchenkreises Schwelm. „Wenn man etwas Neues startet, muss man Gott etwas zutrauen“, motivierte Superintendent Schulte die beiden für die Aufgaben, die vor ihnen liegen.

Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene

Die beiden Hauptamtlichen werden in dem Projekt zusammen mit Ehrenamtlichen neue Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene entwickeln und gestalten. „Das Projekt hat auch schon einen Namen“, verriet Daniel Jung nach dem Gottesdienst. "'Connect' soll das Projekt Junge Kirche heißen." An alle gerichtet, die sich in der Jungen Kirche jetzt schon engagieren, sagte Schulte: „Ich danke euch, dass ihr euch darauf einlasst.“

Passend dazu wurden 13 Absolventen des Mitarbeitergrundkurses mit einer Urkunde geehrt. Sie können nun mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit unter anderem im Projekt "Junge Kirche" beginnen.

Der Lichtblick-Gottesdienst