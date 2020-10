Am Donnerstag, 8. Oktober, lädt das filmriss kino gevelsberg in Kooperation mit der Confiserie und Konditorei Kartenberg zu einem besonderen Kinonachmittag. Um 15 Uhr öffnet das Café im Foyer des Kinos und bietet Kuchen von der Konditorei Kartenberg und Kaffee für drei Euro an. Im Anschluss wird der Film „Love Sarah – Liebe ist die wichtigste Zutat“ gezeigt.Das Kino bittet um Anmeldungen an die E-Mailadresse kontakt@filmriss.de oder als Nachricht auf Band unter Tel.: 02332 - 75 90 700.

Betreiber Klaus Fiukowski wusste gleich, dass dieser Film sich für eine Kooperation anbietet: In dem Film „Love Sarah“ geht es um den Herzenswunsch, eine eigene Bäckerei zu eröffnen. Schon im Trailer sind zahlreiche leckere Kreationen, Torten, Kuchen und Gebäck zu sehen. „Da wussten wir gleich, dass wir eine gemütliche Sondervorstellung mit Kaffee und Kuchen anbieten wollen“, so Fiukowski. Ein Partner war schnell gefunden: Der Kuchen wird von der Konditorei Kartenberg zur Verfügung gestellt. „Wir freuen uns sehr, dass wir bei dieser schönen Veranstaltung dabei sein dürfen.“, freut sich Jutta Kartenberg vom Café Kartenberg. Für drei Euro können die Gäste ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee genießen. Anschließend geht es dann zum regulären Eintrittspreis in den Saal zur Filmvorführung.

Hygieneregeln selbstverständlich

Natürlich hält das filmriss kino auch bei dieser Sondervorstellung die Hygieneregeln ein: So müssen sich die Gäste registrieren und bis zu ihrem Platz im Foyer die Maske tragen. Im Kinosaal gilt die Abstandsregel ebenso wie im Foyer. Viele Plätze sind daher gesperrt und es gibt nur begrenzt Tickets.

Alle Informationen zum Umgang mit den Coronaregeln finden sich hier. Weitere Informationen und das komplette Programm gibt es hier.