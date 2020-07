Die Abende der Kultgarage versprechen witzig, satirisch, unterhaltsam, tagesaktuell und sehr humorvoll zu werden. Auch in diesem Jahr finden alle Termine im Haus Ennepetal statt, aufgrund der Corona-Pandemie startet die diesjährige Kultgarage allerdings später als geplant.

Die Termine finden erstmalig von August bis November statt. Für alle Veranstaltungen wurden Hygienekonzepte ausgearbeitet, um die Gesundheit der Besucher und Mitarbeiter zu schützen. Aus diesem Grund wird die Kultgarage zunächst auf 100 Besucher begrenzt. Der Vorverkauf ist bereits gestartet.

Die Saison beginnt am 14. August mit Andreas Weber. Er wird zum Ratgeber für geschundene Männer-Nerven und bietet der Frauenwelt Einblicke in die Psyche des angeblich starken Geschlechts. Wäsche waschen, Essen kochen, Klamotten kaufen. Frauensache? „Ganz sicher nicht!", weiß auch Single-Dad Andreas Weber, der als frischgebackener Junggeselle vor den Herausforderungen der Erziehung zweier pubertierender Söhne steht. Mit kreativen Erklärungen präsentiert Andreas eine Weltsicht, die mitunter mehr als nur zart nach Ausrede riecht.

Tina verändert die Welt

Musikalisch geht es am 28. August mit Tina Teubner und ihrem Programm „Wenn du mich verlässt, komm ich mit“ weiter. Teubner hat die Erziehung ihres Mannes erfolgreich abgeschlossen und sucht nach neuen Herausforderungen. Die Grenzen zwischen „privat“ und „politisch“ sind nicht mehr aufrecht zu halten. Die Welt brennt: Tina wagt den Blick ins Innerste. Mit ihrer Intelligenz, ihrem Humor und ihrer Herzenswärme scheucht sie ihr Publikum auf: Nicht kratzen. Waschen. Tolstoi schreibt: „Alle wollen die Welt verändern, niemand sich selbst.“ Wie wäre es mit folgendem Geschäftsmodell: Tina verändert die Welt, Ben muss an sich arbeiten, und das Publikum darf dabei zugucken. Zwei Stunden Tina Teubner sind so schön wie die erste Liebe und so wirksam wie zwei Jahre Couch.

Wer hat Respekt verdient?

Am 18. September ist Dagmar Schönleber mit „Respekt von, für und mit Dagmar Schönleber“ zu Gast. Alle fordern ihn, niemand hat ihn zu verschenken, und angeblich ist er nicht käuflich: Respekt. Aber wer hat ihn denn wirklich verdient? Was, wenn die Oma, der man in der Bahn den Sitzplatz anbietet, ein Nazi ist? Wie reagieren, wenn Eltern beim Fußballturnier den Schiri verprügeln, weil der eigene Sohn gefoult hat? Und reicht nicht manchmal eine gute Mischung aus Toleranz und Ignorieren? Getrieben vom Wunsch nach Ordnung und Revolution zeigt Dagmar Schönleber, dass die beste Aussicht nicht von der Wetterlage abhängt, sondern von einem klaren Kopf. Ein Abend zwischen Anstand und Aufstand, Etikette und Ekstase, Knigge und Knast. Dabei gilt wie immer: Die Lebensweisheiten sind frei, während die Gitarre Akkordarbeit leistet. Respekt!

Der fröhliche Mensch

Richtig fröhlich geht es am 24. Oktober mit Ole Lehmann und seinem Programm „Homofröhlich“ zu. Ole Lehmann fühlt sich oft als die letzte Gattung seiner Art: der fröhliche Mensch. In seinem neuen Programm macht er sich auf die Suche nach anderen fröhlichen Menschen und sucht Antworten auf so viele Fragen: Warum haben so viele Menschen ihre unbeschwerte Art verloren? Wann sind die Worte "Danke" und "Bitte" verschwunden? Warum wird Ole als Homo beschimpft, wenn es doch nur der lateinische Ausdruck von "Mensch" ist? Über all das und noch viel mehr philosophiert Ole auf seine ganz eigene, unbeschwerte Art.

Lachen ist die beste Medizin

Dürfen wir über Diktatoren, Terror und Volksmusik lachen? "Wir müssen", sagt Özgür Cebe. Gäste können sich auf das Programm „Ghettos Faust“ am 27. November freuen. Es wohnen zwei Seelen in Özgür Cebes Brust. Der Junge aus dem Ghetto und der Waldorfschüler. In seinem neuen Bühnenprogramm sind sie endlich vereint und zeigen, dass man trotz sprachlicher Missverständnisse Verständnis füreinander haben kann. Özgür Cebe ist ein Wandler zwischen den Welten. So vielseitig wie er, ist auch sein Programm. Mal leise mit einem kleinen Augenzwinkern. Dann wieder laut wie ein Presslufthammer. Lachen ist die beste Medizin.

Abo-Karten für die Kultgarage im Haus Ennepetal können bei Erika Schneider von der Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co. KG unter der E-Mailadresse Erika.Schneider@kluterthoehle.de oder unter der Telefonnummer 02333/9880-35 erworben werden.

Abo-Verkauf wird verlängert

Der Verkauf der Abo-Karten wird bis zum 12. Juli verlängert, die Vorteile des Abonnements sind ein vergünstigter Preis und ein Getränk in Höhe von drei Euro pro Abend. Der Vorverkauf für die Einzelkarten startet am 13. Juli. Einzelkarten sind an den bekannten Vorverkaufsstellen (Rathaus-Info, Tourist-Info im Haus Ennepetal) oder über www.reservix.de erhältlich.

Die Abo-Karten kosten 60 Euro, Einzelkarten im Vorverkauf 15 Euro und Einzelkarten an der Abendkasse 17 Euro. Einlass ist jeweils um 19 Uhr, Beginn der Vorstellung um 20 Uhr.