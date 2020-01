Ende Januar startet wieder die „Musikalische Wochenmitte“. Bis Juni können Interessierte immer am letzten Mittwoch des Monats ab 18 Uhr Orgelmusik genießen. Die Konzerte finden abwechselnd in der Propsteikirche St. Marien und der Christuskirche statt und sind für das Publikum kostenlos.



Während der sechs Konzerte können Zuhörer zwei Orgeln in gewohnten und neuen Klangfarben erleben. Regionalkantor Ulrich Isfort spielt die Konzerte der Propsteikirche St. Marien: Er beginnt mit Werken von Johann Sebastian Bach, im März geht es in die Welt der romantischen Orgelmusik und am Ende stellt er den Nord- und Süddeutschen Barock vor. In der Christuskirche wird Kantorin Konstanze Pfeiffer jeweils mit anderen Instrumenten, bzw. mit einer Sängerin, die Konzerte gestalten.

Los geht es Ende Januar

Ulrich Isfort startet die Reihe am Mittwoch, 29. Januar, in St. Marien. Die Fortsetzung folgt in der Christuskirche am Mittwoch, 26. Februar, mit Konstanze Pfeiffer und Nils Brückelmann (Oboe).