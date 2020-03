Die Ennepetaler Bürgermeisterin Imke Heymann wendet sich in einem offenen Brief an ihre Bürger. Es folgt der Brief im Wortlaut und ungekürzt:

"Ennepetalerinnen und Ennepetaler,

viele von Ihnen wollen helfen - viele Menschen, vor allem die sogenannten Risikogruppen des Coronavirus', brauchen Hilfe. Unter www.ennepetal.de finden Sie gebündelt die ehrenamtlichen Nachbarschaftsangebote in unseren einzelnen Stadtteilen. Die Seite aktualisieren wir ständig.

Sie haben ebenfalls eine Initiative zur Nachbarschaftshilfe ins Leben gerufen oder planen es? Gerne nimmt unsere Ehrenamtsbeauftragte Inass Al-Jawari Sie in unsere Liste auf. Schicken Sie eine E-Mail an: ial-jawari@ennepetal.de oder rufen Sie an: 02333/979234 oder 01751944089.

Ich möchte mich bereits jetzt herzlich für das solidarische Miteinander und für Ihr Engagement bedanken. Auch für Gewerbetreibende und Unternehmer sind es schwierige Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, und noch schwierigere, die uns allen bevorstehen.

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen stellen Unternehmen vor riesige Herausforderungen, die es in dieser Form noch nie gegeben hat. Zahlreiche Hilfen sind seitens der Bundes- und Landesregierung versprochen und - wie zum Beispiel die Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld - bereits auf den Weg gebracht worden, andere lassen in der Praxis doch noch auf sich warten.

Wir alle schauen sorgenvoll in eine ungewisse Zukunft, aber an dieser Stelle darf ich Ihnen versichern, dass wir Sie in dieser Situation nicht alleine lassen! Wir stehen in Kontakt zu den übergeordneten Organisationen und Einrichtungen, an die Sie sich wenden können, um die versprochenen Hilfen schnell und unbürokratisch zu erhalten, wenn Sie sich in einer Notsituation befinden.

Scheuen Sie bitte nicht, uns anzusprechen, wir werden uns bemühen, Ihnen zu helfen, die - für Sie persönlich - erforderliche Unterstützung zu erhalten. Zu diesem Zweck erreichen uns Gewerbetreibende über eine Gewerbe-Hotline täglich zwischen 8 und 13 Uhr unter der Rufnummer 02333/979 127 zum Thema Corona. Außerdem weise ich Sie heute auf unsere Internetseite im Bereich Coronavirus und die dort genannten Links und Hotlines hin, unter denen Sie derzeit tagesaktuelle Informationen erhalten können.

#Ennepetalhältzusammen

Bleiben Sie gesund!

Ihre

Imke Heymann"