Machen Sie mit und helfen Sie der WAP, weihnachtliche Stimmung zu verbreiten.

Sie können sich gar nicht satt sehen, an den leckeren selbstgebackenen Plätzchen? Dann machen sie doch ein Foto! Ihre Nichte hat Ihnen ein Bild vom Weihnachtsmann gemalt, das mehr Leute sehen sollten, als die, die an Ihrem Kühlschrank vorbeigehen? Dann kopieren sie doch das Bild! Die Nachbarin erzählt ihren Kindern immer diese süße Weihnachtsgeschichte? Dann schreiben Sie die doch mal auf! Oder haben Sie selbst ein weihnachtliches Gedicht verfasst? Das müssen Sie schriftlich festhalten!

Und was machen Sie dann mit den weihnachtlichen Fotos, Bildern und Texten? Na klar: an die WAP senden. Denn wir sind schon voll in Weihnachtsstimmung und freuen uns über tolle weihnachtliche Inhalte unserer Leser, die wir mit und in Ihrem Namen gegebenenfalls sogar abdrucken.

Machen Sie mit und senden Sie uns eine Mail mit dem Betreff "Weihnachtsstimmung" und Ihren Fotos, Texten und Co. an redaktion@wap-schwelm.de. NXS