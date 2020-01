Eine Premiere: Zum ersten Mal wird im Ennepe-Ruhr-Kreis ein Heimatpreis ausgeschrieben. An dem Preis interessierte sollten über Wirkung und Nachhaltigkeit, Relevanz und Innovation verfügen – denn diese Kriterien entscheiden, wer eine Förderung in Höhe von 5.000, 3.000 oder 2.000 Euro erhält. Die Kreisverwaltung hat in diesen Tagen die Ausschreibung veröffentlicht, Vorschläge können bis Samstag, 15. Februar, eingereicht werden.



„Alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Initiativen, Verbände aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis sowie die neun Städte sind aufgefordert, mögliche Preisträger ins Rennen zu schicken. Am Ende wird eine Jury drei Preisträger auswählen. Diese erhalten Förderungen in Höhe von 5.000, 3.000 und 2.000 Euro“, so Landrat Olaf Schade. Er hofft auf zahlreiche Anregungen und Hinweise auf Institutionen, Vereine und Initiativen mit Sitz im beziehungsweise Zuständigkeiten für den Ennepe-Ruhr-Kreis. Wichtige Punkte sind die Bewahrung der Heimat und das Gestalten der Zukunft.

Bürgerschaftliches Engagement im Mittelpunkt

Die Ausschreibung rückt das bürgerschaftliche Engagement in den Mittelpunkt. Laut ihr ist es eine unverzichtbare Bedingung für den Zusammenhalt der Gesellschaft, die wesentlich zur Identifikation mit der Region beiträgt. Außerdem hat das Engagement eine wachsende Bedeutung, wenn es darum geht, aktuelle und zukünftige Herausforderungen zu meistern.

Andreas Roters, Preisorganisator im Schwelmer Kreishaus, beschreibt die Bedeutung des Einsatzes folgend: „Bürgerschaftliches Engagement ist für die Zukunftsfähigkeit des Kreises schlicht unverzichtbar. Die gegenseitige Hilfe und Solidarität sind in Bereichen wie Gesundheit, Wohnen, Alter, Umwelt, Kultur und Migration nicht mehr wegzudenken. Und natürlich leisten sie wichtige Beiträge, um Heimat fühlen und erleben zu können.“

Wer hat Aussichten auf Erfolg?

Vorschläge, die sich durch herausragendes ehrenamtliches Engagement auszeichnen haben die besten Aussichten auf einen Erfolg. Es ist also egal, ob beispielsweise Traditionen und Brauchtum gepflegt oder lokales Erbe bewahrt werden, die lokale Identität gestärkt oder die Verwurzelung der Menschen im Ennepe-Ruhr-Kreis gefördert wird. Die Kreisverwaltung wird alle Einsendungen sichten und einer Jury vorlegen. Die öffentliche und feierliche Preisverleihung ist für Dienstag, 23. Juni, in Witten geplant.

Wie kann man einen Vorschlag einreichen?