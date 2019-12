"Ganze halbe Seite" so heißt die Aktion der WAP bei der nicht-gewinnorientierte Organisationen, Vereine und Co. zu Weihnachten die Gelegenheit bekommen, sich und ihr Anliegen auf einer halben Seite in einer WAP-Ausgabe vorzustellen. Den Anfang machte die Nachbarschaft Zum Parlament aus Schwelm, nun ist der Gospeltreff aus Gevelsberg an der Reihe. In den kommenden Ausgaben am 27. Dezember sowie am 4. Januar stellen sich dann noch weitere Vereine und Organisationen vor.

vom Gospeltreff aus Gevelsberg

Wir sind der Gospeltreff aus dem Gospelcafé in Gevelsberg, Großer Markt 3. Wir treffen uns alle zwei Wochen freitags von 18 bis 21 Uhr und verbringen Zeit miteinander. Wir spielen, singen, basteln, hören was von Jesus und vieles mehr. Jeder ist eingeladen: Jung und alt!



Was ist der Gospeltreff?

Auch wenn wir Gospeltreff heißen, hat unser Treffen nichts mit Gospel-Lieder singen zu tun. Gospel heißt auf Deutsch „Gute Nachricht“. Denn die Gute Nachricht von Jesus und was er für uns getan hat, wollen wir euch erzählen. Aber nicht nur das.

Ab 18 Uhr ist das Café offen. Es gibt Getränke und eine Kleinigkeit zu essen. Anschließend singen wir zwei, drei Lieder und hören etwas über Jesus. Dann wird eine Aktion angeboten. Diese Aktion sieht jedes Mal anders aus. Wir haben schon:

eine Stadtralley gemacht

einen Adventskalender gebastelt

Boote gebaut

Fußball gespielt

Plätzchen gebacken

…

Auch Plätzchenbacken gehört zu den zahlreichen Aktivitäten des Gospeltreffs aus Gevelsberg.

Foto: Gospeltreff

hochgeladen von Nina Sikora



Unsere nächsten Aktionen in 2020 sind:

3. Januar: Activity spielen

17. Januar: Schlittschuh laufen

31. Januar: Escape Room

14. Februar: Musikinstrumente basteln

28. Februar: Chaosspiel

13. März: Werken

27. März: Osterlamm backen

24. April: Kochduell

8. Mai: Stadtralley

22. Mai: Kreisspiele

5. Juni: Überraschung

19. Juni: Nummernspiel

Tischtennis, Kicker, Dart und Billard kann man immer spielen.



Was finden die Besucher am Gospeltreff gut?

„Freunde treffen und Spaß haben.“ Das findet Cedric gut beim Gospeltreff. Wir haben einfach mal ein paar Kinder, Teenies und Erwachsene gefragt, was ihnen gefällt. Tanja meinte: „Ich finde die Angebote für die Kinder sehr gut. Obwohl wir ja meistens ohne Kind da sind. Und das Beisammensein.“ Loki hat gesagt: „Dass wir immer schöne Sachen basteln.“ Almira gefällt am besten, dass „wir immer zusammen beten und singen und spielen und essen.“ Bärbel lobt, dass sie sich einfach nur wohl da fühlt. Marc sagt: „Dass Jeder mit Jedem klar kommt, Groß und Klein. Dass die Mitarbeiter sich so viel Mühe geben, den Kindern christliche Werte weitergeben und Jeder willkommen ist.“ Oder man kann es auch mit ganz einfachen Worten zusammenfassen wie Zoey: „Alles!“

Spiel, Spaß und soziale Kontakte - all das und noch viel mehr bietet der Gospeltreff.

Foto: Gospeltreff

hochgeladen von Nina Sikora

Wer steckt hinter dem Gospeltreff?

Hinter dem Gospeltreff stecken momentan 23 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus verschiedenen freien Gemeinden aus Gevelsberg. Auf dem Bild kann man einige von uns sehen.

HERZLICHE EINLADUNG AN DICH!

Komm vorbei und sieh es dir an. Wir verbringen gerne Zeit mit euch, hören euch zu und spielen zusammen.