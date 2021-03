WEEZE. Am Samstag, 27. März, um 20.30 Uhr schalten Menschen, Städte und Unternehmen auf der ganzen Welt für 60 Minuten das Licht aus. Eine Abstimmung per Lichtschalter für mehr Klimaschutz. Das ist die Earth Hour. Und die Gemeinde Weeze sowie die anderen Kommunen im Kreis Kleve ist dabei.

Gemeinsam mit dem WWF Deutschland wollen Weeze und die Gemeinden und Städte des Kreises ein starkes Zeichen für mehr Klimaschutz und die Zukunft unseres Planeten setzen. Für 60 Minuten schalten Kreiskommunen daher die Lichter an verschiedenen Gebäuden aus. In Weeze werden zum Beispiel das Rathaus und das Bürgerhaus Weeze dabei sein. Weitere Infos zur Earth Hour, der weltweit größten Aktion für Klima- und Umweltschutz gibt es unter www.wwf.de/earth-hour.

Die Earth Hour zeigt, wie Menschen gemeinsam auf der ganzen Welt für den Erhalt des Planeten kämpfen. Jede und Jeder kann sich am 27. März um 20.30 Uhr mit dem symbolischen Lichtausschalten in den eigenen vier Wänden beteiligen. Dinner in the Dark, Verstecken spielen mit den Kindern, malen mit Leuchtfarben: Der Bürgermeister der Gemeinde Weeze, Georg Koenen, lädt gemeinsam mit dem Kreis und dem WWF alle Weezer Bürgerinnen und Bürger ein, bei der Earth Hour digital mitzumachen und unter den Hashtags #LichtAus und #EarthHour davon zu erzählen.

Wer mitmachen möchte, findet unter www.wwf.de/earth-hour neben Hintergrundinformationen auch Vorschläge für die eigene, gelungene Earth Hour.