WEEZE. Kürzlich trafen sich die Vorsitzenden der beteiligten Vereine zu ihrer ersten Versammlung nach den Karnevalsveranstaltungen und dem Corona-Ausbruch. Beteiligt sind der Gemeindejugendring, der Musikverein, der Männergesangsverein, der Karnevalsclub Ratsstube sowie das Tambourcorps Weeze.

Nach einem ersten Feedback über die durchgeführten Events mussten Aufgaben neu verteilt werden, denn durch den plötzlichen und unerwarteten Tod von Bernd Lion tat sich in der GBR, wie in vielen anderen Vereinen auch, eine große Lücke auf, die man nicht so einfach schließen kann.

Fakt ist, dass für die kommende Session alle Veranstaltungen abgesagt werden. Dazu zählen der Altweiberrüsel, die Kinderprinzenkür, der Senioren-Karneval, der Büttenabend des KCR, der Kinderkarnevalsumzug, sowie die After-Zug-Party.

Die Vorsitzenden waren sich einig darüber, dass es unter den derzeit herrschenden Umständen nicht zu verantworten sei, solche Veranstaltungen abzuhalten. „Solange kein zuverlässiger Impfstoff gegen das Virus eingeführt ist, haben wir keine Planungssicherheit, doch werden wir uns voll reinhängen, um 2022 wieder gemeinsam mit allen Jecken eine schöne Karnevalszeit zu erleben“, lautet der einhellige Tenor.