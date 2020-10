ARNIS...



Mitten im blitzenden Strome

weiß ich ein Städtchen fein.

Freilich, nicht hohe Dome

prunken im Abendschein,

Schlösser, fürstliche Hallen

Sucht ihr umsonst dabei:

„Doch lieb ich dich vor allen,

Arnis, du Perle der Schlei“

(Dr. Arthur Witt, Arnis)

....ist mit weniger als 300 Einwohnern und mit 0,45 km²

die kleinste Stadt Deutschlands.

Sie befindet ca.4 kmvon Kappeln entfernt

auf einer Halbinsel in der Schlei.

Zur Zeit der Ortsgründung war Arnis eine schon 200 Jahre früher

durch Abtrennung vom Festland entstandene künstliche Insel in der Schlei,

800 Meter lang und 200 Meter breit.

Arnis wurde 1667 von 65 Familien aus dem nahegelegenen Ort Kappeln auf der damaligen unbewohnten Insel in der Schlei gegründet.

Dieser „Auszug nach Arnis“ war ein Akt des Widerstands gegen Detlef von Rumohr,

der die Bewohner Kappelns Ende 1666 in die Leibeigenschaft pressen wollte.

Seine wirtschaftliche Blütezeit erlebte der Ort in der Mitte des 19. Jahrhunderts mit 88 Handelsschiffen und über 1000 Einwohnern.

Die ursprüngliche Anlage der heutigen Stadt, vorgegeben durch einen Landvermesser

des Herzogs Christian Albrecht von Schleswig-Holstein-Gottorf,

bestimmt noch heute das Ortsbild.

Lasst Euch den Wind um die Nase wehn

und habt viel Freude beim Rundgang durch das hübsche, alte Städtchen

und das drumherum:-)

In Wesel liegen die Zahlen heute aktuell bei 62.7 !

Passt auf Euch auf, bleibt bitte gesund!