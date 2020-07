Zum Start am 3. März des diesjährigen Laufkurs 0 auf 5000 der Lauffreunde HADI Wesel hatten sich 20 Teilnehmer angemeldet. Nach der ersten Einweisung durch die Kursbetreuer im Stadionkiosk über den Kursverlauf sollte auch noch eine erste Übungseinheit auf der Laufbahn des Auestadion durchgeführt werden. Wegen eines heftigen Gewitters war das aber nicht möglich und ließ da noch nicht erahnen, welche Schwierigkeiten noch auf dem Kursverlauf zukommen würden. Nach weiteren drei Übungseinheiten bereitete dann Corona mit dem shut down im März dem Kurs ein jähes Ende.

Im Mai gab es dann die ersten Lockerungen, mit der Möglichkeit, auch wieder Gruppensport im Freien auszuüben. Die HADI’s erreichten Anfragen von Kursteilnehmern, ob der Laufkurs weiter fortgesetzt werden könnte. Nach Rücksprache mit den Kursbetreuern gab es dann am 19. Mai einen Neustart und viele der anfänglichen Kursteilnehmer waren wieder mit dabei. Es wurden zwei Trainingsläufe in der Woche angeboten. Auch der geplante Gruppenabend mit einem Vortrag über Ernährung, Trainingsaufbau und richtiger Sportbekleidung, mit Christopher Kloß, konnte mit zeitlicher Verschiebung durchgeführt werden. Im Rahmen des -TAF at home- Laufes wurde dann auch am 5. Juli ein sportlicher Abschluss mit einem Lauf über 5 Kilometer möglich.

Elf Teilnehmerinnen und Teilnehmer die da sind, Jenny Bannemann, Dirk Becker, Evelyn Becker, Lina Becker, Birgit Grunewald-Vengels, Susanne Kazmierczak, Andre Neuenhaus, Kerstin Sperhake, Nicole Üffing, Laura van Triel und Barbara Nowak absolvierten die 5 Kilometer auf der Laufstrecke um den Auesee mit Bravour und erreichten damit das gesteckte Kursziel. Stellvertretend für alle Kursbetreuer bedanken sich die HADI’s bei Valeska Christ-Kolbe, ohne deren Bereitschaft und Einsatz der Kurs hätte nicht weitergeführt und abgeschlossen werden können.

Zu einem geselligen Kursabschluss trafen sich die Teilnehmer bei Blümi am Kornmarkt. Hier wurden die Urkunden des Abschlusslaufes überreicht. Die Kursteilnehmer hatten auch noch eine Überraschung für das Betreuerteam vorbereitet. Sie überreichten eine Getränkebox mit einer von allen unterschriebenen Dankeskarte an das Betreuerteam.