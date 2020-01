Am Sonntag lädt der Weseler Turnverein wieder in die Sporthalle Nord zum

FamilienSportTag ein. Von 11:00 bis 13:00 Uhr ist wieder die große Bewegungslandschaft

aufgebaut und es kann nach Herzenslust in der Sporthalle geturnt werden.

Besonderer Clou ist diesmal das Astronautentraining und die Sprintstrecke, auf der den kleinen Familiensportlern die erreichte Geschwindigkeit anzeigt wird.