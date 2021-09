WETTER. Hartmut Ziebs lädt zum Austausch und zur Diskussion mit der Sprecherin der Kinderschutzkommission, Christina Schulze-Föcking MdL, ein.

Wie können wir Kinder in unserer Gesellschaft schützen? Was kommen in Zukunft für Herausforderung auf uns zu und wie gehen wir mit der wachsenden Digitalisierung im Kinderschutz um? Fragen, die der CDU Bundestagskandidat, Hartmut Ziebs gerne mit der Sprecherin der Kinderschutzkommission der CDU-Landtagsfraktion NRW, Christina Schulze-Föcking MdL, erörtern möchte. Hierzu lädt der Kandidat am Dienstag, 21. September, um 18 Uhr in den Stadtsaal, Kaiserstraße 120, ein.

Für die Veranstaltung ist eine Anmeldung notwendig unter anmeldung@cdu-ennepe-ruhr.de oder unter der Tel. 02324/902270. Entsprechende Nachweise, zum Beispiel der Impfausweis, ein digitales COVID-Zertifikat oder ein Schnelltest vom gleichen Tag sind bitte vorzulegen.