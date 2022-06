Freunde von auswärts kommen zu Besuch und den wollen Sie doch etwas mehr bieten als nur Kaffee und Kuchen, oder? Man ist ja schließlich stolz auf seine Heimat, da kann man ruhig ein wenig angeben. Und Wetter hat schließlich so einiges zu bieten.

Die Stadtverwaltung wollte es genau wissen und startete eine Umfrage zu den den beliebtesten Sehenswürdigkeiten in der Harkortstadt. Die Frage lautete: „Wenn Sie Gäste bei sich zu Hause in Wetter empfangen, welche Sehenswürdigkeit der Stadt stellen Sie Ihrem Besuch zuerst vor?

Harkortsee, Freiheit und Burgruine Alt-Wetter sind am beliebtesten Ausflugsziele bei den Befragten. Der Dorfkern Wengern mit Dorfkirche und Henriette-Davidis-Museum rangiert auf Platz 2, dicht gefolgt vom Harkortturm und einer Wanderung, z.B. über den Ruhrhöhenweg bzw. den Harkort-Weg.

Die Burgruine Alt-Wetter strahlt etwas Geheimnisvolles aus. Foto: LK-Archiv

hochgeladen von Anja Jungvogel

Auf dem vierten Platz findet sich die Burgruine Volmarstein sowie der Volmarsteiner Dorfkern. Der Drei-Dörfer-Wanderweg (Albringhausen, Voßhöfen, Esborn) wurde hingegen nicht ausgewählt. Zu verstecken braucht sich aber kein einziges der Ausflugsziele in Wetter (Ruhr). Jedes hat seine Reize. Es bestand für die TeilnehmerInnen übrigens die Möglichkeit, mehrere Antworten abzugeben.

Und warum sind Sie nicht gefragt worden? - Bei der Umfrage mitmachen konnten ausschließlich Wetteraner, die sich die Bürger-App Munipolis heruntergeladen hatten und dort registiert sind. Mittlerweile sind es über 200 Nutzer. Ein Drittel davon hat sich an der Umfrage beteiligt.

Und jetzt noch ein paar trockene Zahlen dazu: An der Umfrage beteiligten sich mit 53 Prozent mehr Männer als Frauen (44 Prozent) und drei Prozent gaben ihr Geschlecht erst gar nicht an.

Nach Altersklassen aufgeteilt waren sechs Prozent der Umfrage-TeilnehmerInnen zwischen 18 und 30 Jahren, 19 Prozent zwischen 31 und 45 Jahren sowie 31 Prozent zwischen 46 und 60 Jahren alt. Am häufigsten stimmten aber Personen ab 61 Jahren bei unserer Umfrage zu Wetters Sehenswürdigkeiten ab. Diese Altersklasse war insgesamt mit 39 Prozent vertreten.

Hier gehts zu Infos rund um die neue App der Stadt Wetter: Munipolis