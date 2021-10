Wickede. Das Literaturfestival „Mord am Hellweg“ veranstaltet am Samstag, 16. Oktober, um 19.30 Uhr ein „Mörderisches Intermezzo" mit einer Vorlesung von Sven Stricker.

Die Anthologie „Mord am Hellweg X“ beinhaltet eine Crime-Story, die die beschauliche Ruhrgemeinde in einen Ort des Verbrechens verwandelt.

Sven Stricker, der „Jagdszenen in Wickede“ geschrieben hat, wird seine Geschichte vor Ort vorstellen. Er liest aus seinem neuesten Roman der um den unter einer Angststörung leidenden Kommissar Sörensen handelt. Die Sörensen-Krimis, die im fiktiven nordfriesischen Katenbüll spielen, wurden mit „Tatortreiniger“ Bjarne Mädel in der Hauptrolle verfilmt. Der neuste Band „Sörensen am Ende der Welt“ wird an dem Abend vorgestellt.

Autor Sven Stricker hat jede Menge Lokalkolorit in seine Wickeder Geschichte eingebaut. Da der Bernhard-Bauer-Park und die angrenzende Mannesmann-Brache darin eine Rolle spielen, wird der Ort der Lesung der Bernhard-Bauer-Park sein. Hierfür wird ein Zelt aufgestellt.

Karten für die Lesung gibt es im Vorverkauf über mord-am-hellweg-de oder pretix.eu/wlb/mah/. Die Karten kosten 16,90 Euro und ermäßigt 14,90 Euro.