Gruppen mit bis zu 40 Personen, mit aufwändigen Wagen und grandiosen Kostümen, zudem Klimaneutral „i fly CO2 frei“, und dies ist nur ein Beispiel aus dem Wickeder Rosenmontagsumzug. Diese Karnevalsveranstaltung hat sich inzwischen zu einem Geheimtipp in der Region entwickelt. Wer Zeit und Laune hat, kommt, schaut und feiert mit. Denn Jahr für Jahr werden es mehr Besucher am Bordsteinrand. Darunter natürlich viele Kinder, die sich mit Tüten und Taschen bewaffnet haben, um auch ja jedes Bonbon verstauen zu können. Und tatsächlich blieb kaum eine Süßigkeit auf dem Asphalt liegen.

„Klein, aber fein“, ist Jahr für Jahr das Motto der Jecken aus der Ruhrgemeinde. Doch bevor es los ging auf die Runde durch den Ort, wurde sich auf dem Marktplatz warmgeschunkelt. Natürlich gab auch Bürgermeister Martin Michalzik eine Kostprobe seines karnevalistischen Talents. Diesmal hatte auch der Wettergott nichts gehen die Jecken-Tradition. So etwa wie im letzten Jahr, als heftiger Wind den Anmarsch um eine Stunde verzögerte.