So einen kleinen Bummel um frische Luft zu schnappen und für die nötige Bewegung zu sorgen, geht es an die Ruhr. Von Herbeder Seite, am Zollhaus vorbei, überqueren wir die Lake-Brücke um auf die Hevener Seite der Ruhr zu gelangen. Von hier aus geht es bis zur Herbeder Schleuse, gegenüber der Ruine Hardenstein. Die Ruine ist von der Schleuse aus gut zu sehen und im Sommer kommt man mit der Fähre ans andere Ufer, um zur Ruine zu gelangen. Jetzt ruht der Betrieb und die Fähre liegt auf dem Trockenen, wann sie wieder Fahrt aufnimmt?. Nur das Wehr macht durch ein kräftiges Rauschen auf sich aufmerksam.