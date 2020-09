Arnsberg. Zwei Mal hat das Nachhaltigkeitsfestival #Schlabberkappes bereits „real“ stattgefunden. Die Arnsberger Idee: Mit nachhaltigen Projekten, Initiativen & NGOs sowie Anbietern von regionalen, ökologischen und fairen Produkten wird das Thema „Nachhaltigkeit“ dem Verbraucher auf anregende Weise schmackhaft gemacht.

Das kommt gut an: Die Organisatoren Verbraucherzentrale NRW, BUND Arnsberg, Volkshochschule Arnsberg/Sundern, Stadtsportverband Arnsberg, Waldakademie Voßwinkel und Stadt Arnsberg haben mit dem „Schlabberkappes“ nicht nur in Arnsberg, sondern auch bundesweit für Aufsehen gesorgt: Die Deutschen Aktionstage für Nachhaltigkeit (#tatenfuermorgen) haben das Festival für 2020 zum Leuchtturmprojekt erklärt.

Corona-bedingt konnte die dritte Auflage des Schlabberkappes nun leider nicht wie geplant im Juni 2020 stattfinden. Doch Arnsberg hat dafür eine „smart city“-Lösung gefunden: Unter dem Hashtag #worldwideweisskohl werden nun am Samstag, dem 26. September 2020, Teile des Festivals in die digitale Welt verlegt. Von der zeitnah online gehenden Startseite www.schlabberkappes.de werden dann folgende Programmpunkte erreichbar sein:

Marktstände digital:

Auf der Online-Plattform „Markt der Möglichkeiten“, die per Website oder per App abrufbar sein wird, können sich lokale Projekte, Initiativen, Unternehmen und Produkte online vorstellen.

Online-Kurse zur Nachhaltigkeit:

Während der vergangenen Festivals haben verschiedene Vorträge und Workshops stattgefunden. Auch diese werden in diesem Jahr ins Internet verlegt. Im Online- „Strohditorium“ werden am 26. September Onlinekurse und Workshops (live und „aus der Konserven“) rund um die Themen Klimaschutz, Biodiversität, Digitalisierung, Eine Welt, Open Source, DIY u.v.m. angeboten.

Auch die Festivalbühne geht online: In einer Videoaufzeichnung vom Tiggeshof (www.tiggeshof.de) in Holzen/Ainkhausen werden Uwe Banton & Andrew Murphy, Urgesteine der deutschen Roots-Reggae-Szene, in einem Special zum Schlabberkappes zu sehen sein.