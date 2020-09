Gemeinsam ist man stärker als allein – das gilt auch für Kommunen. Viele Themen, mit denen sich die Stadt Arnsberg als Stadtverwaltung konfrontiert sieht, decken sich mit den Herausforderungen der Nachbarstädte. Durch den Austausch miteinander können Kommunen vom jeweils anderen lernen und so von dessen Erfahrungen profitieren.

Daher ist es dem Arnsberger Bürgermeister Ralf Paul Bittner ein wichtiges Anliegen, die interkommunale Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen an den Stellen, wo es Sinn macht, stetig auszubauen. Auf diese Weise werden zugleich auch Synergien genutzt.

Nachdem die Stadt Arnsberg bereits mit einigen anderen Kommunen in der Region in verschiedener Weise kooperiert, wurde nun auch die erste offizielle interkommunale Zusammenarbeit mit der Gemeinde Ense besiegelt: Die Stadt Arnsberg übernimmt in diesem Zusammenhang die Durchführung der Vollstreckungsaufgabe auf dem Gebiet der Gemeinde Ense.

„Wir freuen uns sehr über die heutige Vertragsunterzeichnung, die den Anfang eines gemeinsamen Weges der Zusammenarbeit zwischen Arnsberg und Ense markiert!“, so die beiden Bürgermeister Hubert Wegener (Ense) und Ralf Paul Bittner (Arnsberg), die von den Kämmerern der beiden Städte begleitet wurden (Alois Langesberg, Ense, sowie Peter Bannes, Arnsberg). Für die Stadt Ense war zudem Corinna Voß, Leiterin der Stadtkasse, dabei.