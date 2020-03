Auch in Xanten findet das Jubiläumsjahr des Komponisten Ludwig van Beethoven (1770 bis 1827) seinen eigenen Niederschlag. Am Samstag, 14. März, spielen Christoph Soldan, ein in Xanten bekannter Pianist und die Schlesischen Kammersolisten um 19 Uhr im Ratssaal das vierte Klavierkonzert von Beethoven.

Dieses Konzert ist der Höhepunkt des Abends, dem Mozarts C- Dur Klavierkonzert KV 415 und Schostakowitschs Kammersymphonie im ersten Teil vorausgehen. Das vierte und das fünfte Klavierkonzert stellen den wichtigsten Beitrag Beethovens zur Gattung des Klavierkonzertes dar.

In diesem Werk etablierte Beethoven neue ideelle und künstlerische Qualitäten. Die oft diskutierte Verschmelzung von Sinfonie und Klavierkonzert zum sogenannten sinfonischen Klavierkonzert findet hier einen Anfang. Erstmals bilden bei Beethovens Solokonzerten auch die drei kontrastreichen Sätze inhaltlich eine Einheit. Lyrische und idyllische Gedanken stehen im Vordergrund des Werkes.

Christoph Soldan und die Schlesischen Kammersolisten sind eines der erfolgreichsten Kammerensembles Europas, das den Pianisten und Dirigenten Christoph Soldan und die Stimmführer der Schlesischen Philharmonie Kattowitz vereint.

Erfolgreiches Ensemble

Die fünf ausgezeichneten Instrumentalisten, deren Ausbildung an verschiedenen Musikhochschulen in Polen und Deutschland stattfand, konzertierten seit der Gründung 1993 in den bedeutendsten europäischen Musikfestivals.

Beeindruckende Karriere

Soldan, der an der Hamburger Musikhochschule bei Eliza Hansen und Christoph Eschenbach studierte, hat mittlerweile weltweit mit zahlreichen renommierten Orchestern und solistisch in einigen der bedeutendsten Konzertsälen gastiert, wie zum Beispiel im Gewandhaus Leipzig oder der Berliner Philharmonie.

Seit dem Beginn ihrer Zusammenarbeit 2008 konzertierten Christoph Soldan und die Schlesischen Kammersolisten in etwa 30 gemeinsamen Konzerten jährlich in bedeutenden Konzertsälen in Deutschland, Österreich, Italien, Spanien und Polen. Christoph Soldan ist künstlerischer Leiter mehrerer deutscher Konzertreihen und unterhält ein eigenes Theater zusammen mit seiner Frau, der Tänzerin und Choreographin Stefanie Goes.

Das Programm

W.A. Mozart (1756-1791): Klavierkonzert C- Dur KV 415, D. Schostakowitsch (1906- 1975): Kammersymphonie opus 110 a

Nach der Pause: L. v. Beethoven (1770 – 1827): Klavierkonzert Nr. 4 G- Dur opus 58.

 Ausführende: Christoph Soldan, Klavier, Schlesische Kammersolisten, Kattowitz: Darius Zboch – Violine, Jakub Lysik – Violine, Joroslaw Marzec – Viola, Katarzyna Biedrowska – Violoncello, Krzysztof Korzen – Kontrabaß.

 Eintrittskarten gibt es in der Buchhandlung Librarium und an der Abendkasse.

Veranstaltungsort: Sitzungssaal des Xantener Rathauses, Einlass 18.30 Uhr. Freie Platzwahl.